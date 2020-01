‘Happy Island’, a criação de La Ribot para o Dançando com a Diferença, continua a receber ‘aplausos’ do público e da crítica por onde passa. Depois da crítica e investigadora brasileira na área da dança, Cássia Navas, ter classificado o espectáculo do Dançando como um dos pontos altos de 2019, no guia do ano da Folha de São Paulo, agora foi o crítico francês Phillipe Noisette...