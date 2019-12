Hamburgueria com indicativo para o Norte

A primeira hamburgueria na história de São Vicente abriu no passado dia 6 de Dezembro, por força da veia empreendedora de uma família com raízes no concelho e que chegou à Madeira proveniente da Venezuela para dinamizar a economia local do Norte da ilha com um espaço que oferece uma proposta gourmet e totalmente diferenciadora.

O patriarca da família é natural da Boaventura e já...