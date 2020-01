As nomeações de duas centenas e meia de pessoas para os serviços do Governo Regional da Madeira nos primeiros 100 dias da actual legislatura não deixaram ninguém indiferente. E o custo anual das mesmas também não, pois são cerca de 11 milhões de euros para os cofres da Região suportarem. O DIÁRIO ouviu a opinião dos sindicalistas sobre as nomeações, o custo para o erário e, ainda,...