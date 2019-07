Há propostas de negócio para o Seminário da Encarnação

Nesta segunda parte da entrevista a D. António Carrilho, o bispo do Funchal fala dos planos pastorais, do pólo da Universidade Católica, que não é uma prioridade, das rentabilizações económica do Seminário da Encarnação, para o que já existem propostas empresariais, e pastoral da Quinta de São Jorge. O bispo, que “não deixa de lado raciocínio económico”, também fala da importância...