Há politização excessiva do Turismo

“Tudo no turismo vai estar sujeito à politização” e não vão ser os critérios técnicos a dominar discussões e a influenciar decisões.

O estrangulamento foi apontado pelo advogado, vice-presidente do CDS e ex-secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes durante a sua intervenção no 44.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.

O ex-governante...