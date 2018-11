O Presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia de entrega de certificados e diplomas aos formandos do Instituto para a Qualificação - Escola Profissional Francisco Fernandes, esta segunda-feira, para lembrar o aumento do emprego. A taxa de desemprego é a mais baixa desde Abril de 2015 e a Região vive um crescimento económico há 63 meses consecutivos, com uma taxa superior...