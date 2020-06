No primeiro trimestre do ano deu-se uma diminuição no número pessoas a receber o abono de família na Região. Entre Janeiro e Março, 56.881 requereram a prestação social que tem por objectivo compensar os encargos das famílias com o sustento e a educação dos filhos. Um número inferior ao registado na mesma altura do ano passado, em que 58.920 fizeram os pedidos junto da Segurança...