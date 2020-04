Alguns profissionais de saúde não estarão a cumprir com a proibição de prestarem serviços em mais do que um estabelecimento de saúde. Há médicos que, ainda hoje, estão a dar consulta no privado, ao mesmo tempo que continuam a cumprir o seu horário no serviço público, nomeadamente no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A proibição de acumular funções em mais do que uma unidade de saúde,...