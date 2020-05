No primeiro trimestre deste ano deu-se um aumento do número de famílias e beneficiários da Região a receberem o Rendimento Social de Inserção (RSI).

De acordo com os dados a que o DIÁRIO teve acesso, no final de Março havia 2.589 famílias madeirenses a receberem a ajuda da Segurança Social, mais 72 do que as que estavam registadas no mês de Fevereiro. Em Janeiro, o número situava-se...