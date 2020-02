O Marítimo pediu, pela quarta vez, uma prorrogação do prazo de conclusão para as obras no seu estádio, que segundo as previsões iniciais estaria concluído até 31 de Dezembro de 2010.

Seguiu-se um adiamento para Junho de 2011, outro para 20 de Junho de 2013 e, mais recentemente, para 30 de Dezembro de 2019. Ontem, foi publicado no JORAM - Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira...