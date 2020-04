O excesso de excepções posto em prática no perímetro da cerca sanitária decretada para toda a Freguesia de Câmara de Lobos começa pelo próprio perímetro físico do cordão sanitário. Desengane-se quem julgar que a única excepção de livre acesso no interior da freguesia câmara-lobense é só no Parque Empresarial da Zona Oeste – PEZO. Há muitas outras excepções. Que não apenas algumas...