A Madeira estará em aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir do meio dia deste domingo, devido ao vento forte, que se fará sentir especialmente na Costa Norte da ilha, com rajadas até 100 km/hora. O mesmo é esperado para as regiões montanhosas, com rajadas até 120 km/hora.

Antes, entre as 06h00 da madrugada...