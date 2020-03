O jovem tenista madeirense, Guilherme Marques participou recentemente em mais uma prova oficial de nível B da Federação Portuguesa de Ténis, desta feita no Campeonato Absoluto do Vale do Sousa que teve lugar na Lousada.

O atleta do Carvavelos Ténis, seria terdceiro cabeça de série da prova de singulares, tendo conseguido atingir os quartos-de-final da competição. O atleta insular...