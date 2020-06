Com o retomar das visitas aos reclusos no decorrer do mês de Junho, os guardas prisionais da cadeia da Madeira perguntam pelos testes de despiste da Covid-19 que estão ‘prometidos’, pelo menos, desde o final de Abril.

O guardas recordam que, tanto ao nível dos Ministérios da Justiça e da Saúde, como ao nível da Secretaria Regional da Saúde, há mais de um mês que foi anunciado o...