A popularidade do líder opositor venezuelano Juan Guaidó caiu de 63% para 19% desde que em Janeiro de 2019 anunciou que assumia as funções de presidente interino do país até afastar Nicolás Maduro, segundo a empresa de sondagens Datanálisis.

“Guaidó era o símbolo de luta, a cabeça da oposição e uma esperança de mudança que atingiu 63% em Fevereiro de 2019. A expectativa caiu, 19%...