A Comissão Europeia apresentou uma proposta de plano de recuperação da Covid-19, com 750 mil milhões de euros que, em princípio, deverá reservar mais de 26 mil milhões para Portugal. Ao mesmo tempo, continua o processo de negociação do quadro orçamental europeu para o período 2021-2027 em que as verbas para as regiões ultraperiféricas terão de ser protegidas.

É neste cenário de saída...