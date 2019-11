Mudam-se os tempos, a marca expande-se, mas mantém-se a vontade de proporcionar o melhor serviço e animação aos madeirenses e visitantes. É esta a filosofia do Grupo Café do Teatro, que nos tempos mais recentes tem vindo a crescer em termos empresariais na Madeira. Ora, se no passado, o epicentro da animação do fim do ano era o Café do Teatro, acontece que actualmente o grupo gere...