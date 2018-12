Grávidas vindas da Venezuela vão ser rastreadas

Chama-se Doença das Chagas e vai merecer especial atenção por parte do SESARAM. Trata-se de uma doença não infecciosa (não se transmite pelo contacto social), que é transmitida por um insecto, existente na América do Sul ou de mães para filhos, a que se junta outras formas menos comuns como através da doação de um órgão.

Devido ao elevado perigo de as mulheres provenientes da Venezuela serem portadoras do parasita e de o poderem transmitir aos filhos, as grávidas provenientes daquele País vão passar a ser rastreadas pelo SESARAM, revelou Regina Rodrigues ao DIÁRIO.

A directora clínica fazia um ponto da situação sobre a actividade do serviço no que diz respeito a rastreios. “Relativamente a programas de rastreio oncológico, o SESARAM tem em curso um rastreio de base populacional: o rastreio do cancro da mama, através de mamografia a cada dois anos, destinado a mulheres entre os 45 e os 69 anos”.

Além deste, há outros dois chamados de base oportunística: “colo do útero, através de citologia a cada 2-3 anos, destinado a mulheres com idades entre 25 e 69 anos, e do cólon realizado através do teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes a toda a população com idades entre 50 e 74 anos.” Existem planos para estes dois rastreios passarem a ser de base populacional.

Regina Rodrigues enumera, ainda, outros rastreios feitos no SEASRAM: Teste do Diagnóstico Precoce (Teste do Pezinho); Auditivo Neonatal; Retinopatia Diabética e foi, recentemente, iniciado o projecto para implementação do rastreio da hepatite C.

Sobre o já referido rastreio da Doença das Chagas, será desenvolvido pelo Serviço de Patologia Clínica.

“Está também a ser sistematizado o rastreio visual infantil. Assinalamos ainda os rastreios realizados no âmbito da Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Oral, designadamente os integrados no programa Madeira a Sorrir, que abrange as escolas do primeiro ciclo e que, neste ano, se estende ao segundo ciclo. Na área da saúde oral, um outro programa em curso, que não sendo de rastreio, mas de detecção precoce, assume importância de relevo, é o PIPCO-RAM (Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral), destinado a pessoas com lesões na mucosa oral com idade superior a 40 anos ou com a apresentação de outro factor de risco, como o consumo de álcool ou de tabaco.”