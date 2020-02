O Madeira Andebol SAD foi ontem vencee o Benfica, no Pavilhão da Luz 2, por 29-28, em jogo da I Divisão feminina. Ao intervalo as encarnadas venciam por com 15-14.

Um jogo onde o Madeira SAD ‘escondeu´ um reforço de última hora, a madeirense Filipa Correia, andebolista que representava o Benfica e que ontem já alinhou com as cores madeirense.

As madeirenses protagonizaram uma partida...