Grande viagem começou com um só passo

Os leitores do DIÁRIO já se cruzaram inúmeras ocasião com as palavras sábias de quem tem o dom de tocar consciências e falar à alma, ou seja, com a escrita empolgante de José Tolentino Mendonça. O padre e poeta madeirense passou com frequência pelas nossas páginas, sobretudo depois de Outubro de 2010, em crónicas semanais publicadas na revista ‘Mais’.

‘Uma grande viagem começa por...