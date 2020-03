Em tempos de confinamento provocado pela pandemia a esmagadora maioria dos portugueses está de acordo com o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. Segundo um estudo de opinião da Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio, efectuado entre 20 e 23 de Março, em todo o país, 77,2% dos inquiridos concordam com a medida, a primeira depois do 25 de Novembro de 1975,...