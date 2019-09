O Instituto de Segurança Social da Madeira, tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), assinou um protocolo no final do mês de Julho último com a Admirable Ocean, uma empresa madeirense que vai implementar um projecto-piloto para a dessalinização de água do mar, no estabelecimento integrado Vila Mar. Esta dessalinização será feita através de um sistema...