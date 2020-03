Do ponto de vista político, houve dois e não apenas um pedido de demissão de Mário Pereira enquanto director clínico. Esse é um facto que fonte próxima da Quinta Vigia revela ao DIÁRIO, como forma de comprovar que o Governo de Miguel Albuquerque tudo fez para segurar no cargo o médico indicado pelo CDS para assumir a Direcção Clínica do SESARAM.

O primeiro momento em que Mário Pereira...