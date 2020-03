O presidente do Governo Regional esteve, ontem, reunido com os membros do seu executivo, para preparar um conjunto de medidas nas áreas económicas e sociais, de apoio às empresas e às famílias madeirenses e porto-santenses.

O objectivo é “complementar as propostas que vêm sendo anunciadas no âmbito do plano de mitigação do coronavírus”.

Estas medidas - que vão ao encontro de algumas...