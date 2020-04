Foi por despacho do secretário da Saúde, Pedro Ramos, datado de 15 de Abril. O Governo Regional decidiu flexibilizar a compra de dispositivos médicos, na Região, ao dispensar que os mesmos estejam obrigatoriamente integrados na base de dados do INFARMED com código de dispositivo médico (CDM).

O Governo explica que se trata de uma medida temporária, enquanto durar a epidemia por Covid-19,...