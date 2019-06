GR oficializa entendimento com Técnicos de Diagnóstico

Tal como já tinha acontecido com os profissionais de enfermagem, o Governo Regional quer também chegar a acordo com os Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Com vista a um entendimento sobre o descongelamento destas carreiras, foi ontem assinada uma acta de compromisso entre a Secretaria Regional da Saúde e as várias entidades sindicais envolvidas, nomeadamente...