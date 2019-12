GR não exclui hipótese de gerir CINM

“Todos os cenários estão em cima da mesa”, afirmou o vice-presidente do Governo Regional, ontem, durante a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, requerida pelos PS, e que abordou a avaliação da União Europeia ao procedimento de ajuste directo da concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM). Pedro Calado respondia ao socialista Miguel Iglesias que quis saber “se o cenário da gestão directa pública pela Região está a ser equacionado” pelas equipas que estão a trabalhar no próximo modelo a adoptar.

No início da audição, Pedro Calado explicara que a União Europeia solicitou um cronograma e algumas medidas propostas a adoptar em relação ao CINM e que esse trabalho foi entregue a duas entidades: “Neste momento, está atribuída a uma equipa de projecto, que é liderada pela ‘Sérvulo & Associados’ relativamente à parte jurídica da questão. A parte económica está a ser acompanhada pela ‘Price Waterhouse’”. O objectivo, acrescentou o vice-presidente, “é desenvolver trabalhos necessários afim de suportar todas as decisões que se impõem”. Assim “cumpre identificar e avaliar os diferentes modelos passíveis de garantir a continuidade da gestão e exploração da Zona Franca da Madeira e, entre esses modelos, propor aquele que do ponto de vista jurídico, económico e financeiro se entenda dever ser o modelo a adoptar com vista à melhor prossecução do interesse público. Esses trabalhos estão a decorrer e estão a ser devidamente acompanhados pelas autoridades portuguesas. O Governo Regional tem dado todo o contributo e assim vai continuar”.

O PS, que defende uma gestão directa do CINM pela Região sem passar por qualquer intermediário privado, questionou sobre essa mesma hipótese. Daí a resposta de Pedro Calado: “Recapitulando e para que não fiquem quaisquer dúvidas: neste momento estamos a identificar e avaliar os diferentes modelos passíveis de garantir a continuidade da gestão e da exploração da Zona Franca da Madeira. E entre todos esses modelos propor aquele que do ponto de vista jurídico, económico ou financeiro se entenda que deve ser o modelo a adoptar com vista à melhor prossecução dos interesses públicos. Ou seja, neste momento nós temos todas as opções em cima da mesa”.

Pedro Calado garantiu ainda que o procedimento aberto pela Comissão Europeia “não põe em causa” a Zona Franca da Madeira, sublinhando que terminado o prazo da concessão por 30 anos à SDM, em 2017, foi necessário fechar um novo contrato já que o executivo pretendia avançar com alterações. Essas mudanças - aumento do capital social do GR de 30 para 49% e aumento das taxas cobradas às empresas de 10 para 15% - impossibilitavam a prorrogação do contrato que vigorava desde 1987. Para isso, o GR pediu um parecer técnico ao professor catedrático Eduardo Paz Ferreira, documento esse que não apontou obstáculos à concessão por ajuste directo. Esse parecer foi partilhado com a República, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Já em resposta ao socialista Sérgio Gonçalves, Pedro Calado admitiu: “Hoje se me perguntar se eu teria tomado uma decisão neste sentido, eu ia neste sentido, mas não desta forma. Ou seja, o fim último seria o mesmo, reforçar os capitais públicos no GR na gestão do CINM, deve ser um objectivo nosso, mas não desta forma. Já vimos que poderá, por entendimento da UE e até pela não transposição da directiva comunitária, ter suscitado alguma dúvida na legalidade. Não no fim, mas na forma como foi feita”.