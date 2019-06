GR monitoriza extracção de inertes no mar

A presença do NRP Almirante Gago Coutinho, a oeste da ilha da Madeira, durante a semana passada, despertou curiosidade pela sua proximidade à costa. Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, essa presença enquadra-se num conjunto de estudos que o Governo Regional pretende assegurar com vista ao conhecimento da capacidade de recuperação do recurso, de modo a garantir a integridade...