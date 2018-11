O Governo Regional (GR) vai pagar 1,6 milhões de euros por não ter cumprido com a obrigação contratual de assegurar “o caudal de água necessário” para o normal funcionamento do Campo de Golfe do Santo da Serra.

O valor é o resultado de um acordo alcançado entre o Governo Regional e os proprietários do campo de golfe, segundo um suplemento ontem publicado no Jornal Oficial. A Região...