GR cede espaço para primeiro Centro de Noite da Região

A Madeira vai ter o primeiro Centro de Noite para idosos da Região e ficará localizado no Funchal num espaço cedido pelo Governo Regional à Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau. O acto de cedência do espaço aconteceu no início da última semana, depois de aprovado e publicado o acordo no Jornal Oficial da Região em Julho último, numa cerimónia...