GR apoiou desempregados na criação de 55 empresas

Desde o início do ano, o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), já proporcionou a criação de 55 novas empresas no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), o que permitiu a criação de 94 novos postos de trabalho.

Foi no seguimento desta medida que Augusta Aguiar, Secretária Regional com a tutela do Emprego, recebeu, na...