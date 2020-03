O Governo Regional decidiu apertar as regras para o trabalho das empresas de construção civil, como forma de contenção do contágio por Covid-19. Miguel Albuquerque comunicou, ontem, que está proibida a aglomeração de trabalhadores, com limitação do número de pessoas a serem transportas nas carrinhas para as obras. Além disso, ficam obrigados a cumprir as normas de distanciamento,...