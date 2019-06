GR acusado de “irresponsabilidade” ao criar mais instabilidade

A notícia de que o Governo Regional estuda mudanças no modelo de concessão/exploração do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que desde o seu início foi feita em regime de parceria público-privada, através da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), foi muito mal recebida na concessionária, ao ponto de ontem já se falar em pedidos de demissão no Conselho de Administração...