O Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas diz não compreender as dúvidas e as hesitações da Câmara Municipal do Funchal em avançar com a obra no Largo da Fonte - “empreitada várias vezes anunciada pela autarquia, a primeira vez a 2 de Julho de 2016”, e sobre a qual o DIÁRIO escreveu ontem.

A SREI afirma que as hesitações só fariam sentido...