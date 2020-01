O Vice-presidentee do Governo Regional aproveitou ontem, durante a discussão na especialidade do Orçamento da Região para 2020, para uma intervenção na Comissão de Economia e comentar a notícia do DIÁRIO em que é referido que o milhão de euros orçamentado para apoio à aquisição de viaturas eléctricas dará apenas para 100 carros.

Pedro Calado considera “um erro” partir do princípio...