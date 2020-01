O Governo Regional estabeleceu contacto com o Consulado-Geral de Londres que está a acompanhar de perto o caso do jovem luso-descendente de 20 anos agredido no passado domingo numa rua na localidade de Eastbourne, no Sul de Inglaterra, revelou o director regional das Comunidades e Cooperação Externa. O jovem foi atacado brutalmente ao início da manhã na via pública, tendo, dada...