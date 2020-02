O valor total dos contratos públicos, divulgados durante 2019, para execução na Região Autónoma da Madeira, ascendeu a 267 milhões de euros. Desses, 77% do valor correspondem a contratos realizados pela Administração Regional directa e indirecta. Os 11 municípios madeirenses ficaram-se por 20% do valor dos contratos e os restantes 3% foram distribuídos por várias entidades, com...