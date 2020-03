Os milhares de inquilinos da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) estão isentos do pagamento de todas as rendas habitacionais e não habitacionais referentes aos meses de Abril, Maio e Junho. Esta é uma das medidas extraordinárias aprovadas pelo Governo Regional no âmbito do apoio às famílias, empresas e outras entidades face aos efeitos negativos da actual situação de pandemia...