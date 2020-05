Apesar da suspensão de alguns serviços, em função da situação pandémica Covid-19, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Ambiente e Alterações Climáticas (SRAAC), manteve e até intensificou as acções de limpeza em várias zonas da Madeira. Actualmente, estão em curso intervenções de limpeza em mais de 230 hectares com vista à redução do risco de incêndio.

Paul da Serra,...