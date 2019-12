O Governo Regional aprovou, ontem à tarde, dez Acordos de Cooperação, entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e as entidades parceiras, atribuindo para o efeito um apoio financeiro no montante total de 316.594,59 euros, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar na Região Autónoma da Madeira.

Foi também a aprovada a proposta de Decreto Legislativo Regional, a enviar à...