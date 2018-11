Governo Regional “asfixia” madeirenses com impostos

Com o debate do Orçamento da Região para 2019 à porta e com o vice-presidente Pedro Calado na estrada para explicar as principais linhas do documento aos cidadãos, os partidos da oposição começam a divulgar a sua posição sobre o documento.

No campo da fiscalidade, onde o GR preconiza uma descida da taxa do IRC e mexidas no IRS, o Partido Socialista lança mão à realidade dos Açores...