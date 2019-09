Governo reforça água para agricultura

A construção do Túnel do Pedregal já tem o visto do Tribunal de Contas. Com a data do dia 11 de Setembro, a obra de construção do Túnel do Pedregal, a empreitada de construção do túnel hidráulico do Pedregal, já pode ir para o terreno.

Desta forma, o DIÁRIO sabe que a ARM – Águas e Resíduos da Madeira irá dar início, no final do mês, à execução da obra com o objectivo de melhorar...