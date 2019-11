Governo recusa ‘pensão’

O Governo Regional, através do seu advogado, recusou, ontem, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, um acordo para o pagamento de uma ‘pensão’ mensal provisória ao casal que perdeu a sua única filha na derrocada que atingiu um restaurante na marginal da Calheta a 16 de Fevereiro passado. A posição da entidade que representa a Região foi manifestada no início do julgamento...