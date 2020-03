Governo quer suspender lei das finanças regionais

O vice-presidente do Governo Regional vai apresentar, hoje, medidas concretas para apoio às famílias e empresas que completam as que já foram anunciadas, no domingo, por Miguel Albuquerque.

Medidas para suportar a crise resultante da paragem de grande parte das empresas da Região, sobretudo as ligados ao turismo e ao comércio, que dependem da aprovação, por Lisboa, de reivindicações básicas do executivo madeirense.

Pedro Calado considera essencial suspender a aplicação da Lei das Finanças das Regiões Autónomas e os limites ao endividamento, para permitir o recurso a financiamentos, essenciais para injectar fundos nas empresas e ajudar as famílias.

Ontem, o vice-presidente do Governo Regional os secretários regionais do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e da Economia, Rui Barreto, reuniram-se, através de videoconferência, com a ACIF-CCIM.

No final da reunião, Calado voltou a sublinhar que as medidas são de “apoio à manutenção de emprego” e terão de ser “processos rápidos e simples”.

No domingo, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou uma verba de 100 milhões de euros para fundo de tesouraria, com juro nulo e período de carência de um ano.

“Não se consegue montar estas medidas de um dia para o outro”, diz Pedro Calado que sublinha que o governo tem uma previsão do que pretende fazer e como implementar, mas tem de garantir suportes, legal e financeiro para a concretização.

Lisboa não responde

Ontem, foram noticiadas propostas do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa que têm como objectivo estender as que já foram anunciadas por Miguel Albuquerque.

O vice-presidente do Governo Regional ainda não se debruçou sobre aquelas propostas e rejeita discussões políticas. “Neste momento não faço política, há muitas outras coisas que me preocupam sem ser as politiquices”, assegura.

No entanto, Pedro Calado faz um desafio ao PS-Madeira. “Se o PS quiser ajudar há um trabalho, e grande, que podem fazer que é solicitar ao Governo da República que todas as medidas que estão a ser adoptadas ao nível nacional, também se adaptem à Madeira”, desafia.

Pedro Calado considera grave que, depois de terem sido anunciadas, pelo Governo de António Costa, acções de apoio às empresas, continue sem saber o que é que se aplica nas regiões autónomas.

“Ainda ninguém, por muitos contactos que façamos, nos disse o que é que chega, e como chega, à Madeira. Nem sequer responderam aos nossos pedidos”, protesta.

“Política vem depois”

Na segunda-feira, o presidente do Governo Regional terá contactado o Presidente da República e o Representante da República para a Madeira. A Marcelo Rebelo de Sousa e a Ireneu Barreto terá pedido que sejam atendidos os pedidos para facilitar o acesso a financiamentos.

“É importante que a Madeira não esteja sujeita à lei das finanças regionais, nem aos limites de endividamento. Era uma grande ajuda porque sem isso não conseguimos implementar grandes medidas”, avisa Pedro Calado.

Ainda sobre as propostas do grupo parlamentar socialista, volta a dizer que não tem “tempo para fazer política”.

“Neste momento só tenho de estar preocupado em usar todos os recursos que temos disponíveis para ajudar os empresários e as famílias madeirenses”.

Entre as medidas que o Governo Regional está a preparar, além dos apoios de tesouraria a empresas e ajudas á agricultura e às pescas, também deverão ser estudadas acções para beneficiar profissionais liberais, trabalhadores a ‘recibo verde’.

Emergência social

Independentemente das medidas que venham a ser adoptadas para apoio ao sector empresarial e outras de apoio a famílias, o Governo Regional vai avançar com medidas de emergência social.

Miguel Albuquerque anunciou, no domingo, um Fundo de Emergência Social, de 5 milhões de euros. Além disso, foi garantido o reforço de apoios às famílias carenciadas, na alimentação e medicamentos.