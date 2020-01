Governo ‘oferece’ apagão

Terminou sem brilho o Dia de Reis no Funchal. As iluminações de Natal que ornamentavam a baixa da cidade não acenderam ontem à noite, ao contrário do que estava previsto no programa oficial das festividades, defraudando as expectativas de muitos madeirenses, sobretudo os que deixaram para o último dia o passeio nocturno de autocarro no circuito turístico para ver as luzes.

De acordo...