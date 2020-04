O Governo Regional assumiu-se intransigente relativamente à decisão de não realizar testes à covid-19 aos casos assintomáticos, ou que apresentem sintomas inespecíficos, alegando estar a seguir as directrizes das autoridades de saúde, comparando inclusivamente com aquilo que se passa a nível nacional, de acordo com Pedro Ramos. Garante que a Região “não está poupar testes” e que...