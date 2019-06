Governo já investiu mais de 2,5 milhões nos jovens

As contas estão feitas. Entre 2015 e 2019, o Governo Regional através da Secretaria de Educação, investiu mais de 2,5 milhões de euros na área da Juventude. O balanço foi feito no âmbito do Encontro Regional de Associações Juvenis e Estudantis que decorreu ontem no Funchal e, segundo explica a SRE, este é um investimento que abrange várias áreas, sempre com o objectivo de dar mais...