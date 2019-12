Governo garante 285 mil euros para Passe sub23

Após um ano e meio de aplicação na Região, por iniciativa do Governo Regional, o Passe sub23 vai ter continuidade em 2020, agora com as verbas necessárias para que as cinco companhias de transportes públicos terrestres saldem as contas de 2019. Até à data, aguardava-se que o Governo da República assumisse, também na Madeira, o que implementou no continente há uma década, subsidiando...