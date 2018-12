O Presidente francês, Emmanuel Macron, solicitou ao primeiro-ministro, Edouard Philippe, que receba os líderes dos partidos com assento parlamentar e os representantes dos manifestantes, depois dos episódios de violência registados à margem do protesto dos ‘coletes amarelos’. Durante uma reunião de emergência ontem, no Eliseu, o chefe de Estado também notou a necessidade de que...