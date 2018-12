Governo e câmaras gastam milhares em comunicação

O Governo Regional e as câmaras municipais investem cada vez mais meios nas questões ligadas à comunicação, em geral, e na social, em particular. Neste último aspecto, é dada especial importância à monitorização de tudo o que é publicado em jornais, rádios, televisões, redes sociais, blogues ou qualquer outro tipo de informação divulgada por via digital. O último contrato, tornado...